Od 2019 r. ponad 31 000 dodatkowych pracowników zostało zatrudnionych na stanowiskach związanych ze zdrowiem i opieką w przychodniach w całym kraju. Oznacza to, że służba zdrowia została wzbogacona o dodatkowy personel, aby w razie potrzeby pomóc pacjentom uzyskać odpowiednią opiekę bez konieczności wizyty u lekarza rodzinnego lub pielęgniarki.

Rozpoczynająca się kampania NHS England ma na celu poinformowanie o zakresie wsparcia oferowanego przez środowiskowe zespoły opieki zdrowotnej dostępne w całym kraju, w tym farmaceutów, służby medyczne zajmujące się zdrowiem psychicznym, ratowników medycznych, fizjoterapeutów czy pracowników środowiskowo-społecznych.

Zawsze jest dostępna możliwość umówienia się na wizytę ze swoim lekarzem rodzinnym, jednak NHS odpowiada na informacje przekazywane przez pacjentów na temat ich potrzeb, inwestuje w szkolenie ponad 7500 pracowników, tak aby pacjenci mogli zostać przyjęci przez odpowiedniego pracownika służby zdrowia lub specjalistę w swojej dziedzinie. Na przykład, jeśli pacjent odczuwa ból mięśni, zostanie dla niego zarezerwowana wizyta u fizjoterapeuty.

Ponad dwie na trzy ankietowane osoby stwierdziły, że są zadowolone z opieki wyspecjalizowanego pracownika służby zdrowia, zauważając, że wizyta u lekarza rodzinnego nie zawsze jest konieczna.

Profesor Bola Owolabi, dyrektor NHS ds. poprawy nierówności w opiece zdrowotnej, powiedział:

„Niezwykle ważne jest, aby wszyscy zrozumieli, że przychodnia to o wiele więcej niż lekarz rodzinny. Ta kampania jest ważnym krokiem w kierunku pomocy ludziom we wszystkich społecznościach w zrozumieniu pełnego zakresu usług, które są obecnie dostępne oraz w pomaganiu nam w zmniejszaniu nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej.

Jako lekarz pierwszego kontaktu wraz z zespołem różnych wyspecjalizowanych pracowników służby zdrowia w mojej przychodni, widzimy pozytywy korzystania z opieki i wsparcia różnych specjalistów. Niezależnie od tego czy są to ćwiczenia, które pomagają wyleczyć uraz mięśni, czy pomoc w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego, który negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne”.

Dr Mike Borowicz, lekarz rodzinny w Paston & Werrington Health Centre and Boroughbury Medical Centre w Peterborough, powiedział:

„Wiemy, że pacjenci w naszej społeczności potrzebują wsparcia medycznego, a zapotrzebowanie stale rośnie. Dzięki tej nowej koncepcji dodatkowego personelu w zespołach przychodni, ludzie będą mogli udać się do specjalisty, który zapewni im odpowiednią opiekę medyczną i nie zawsze będzie to lekarz rodzinny. Mam nadzieję, że dzięki temu pacjenci będą mieli pewność, że są wspierani przez personel medyczny, który jest najbardziej odpowiedni w ich konkretnej sytuacji. Zachęcamy ludzi, do kontaktowania się ze swoim lekarzem rodzinnym w celu umówienia się na wizytę, gdy jej potrzebują i korzystania z łatwiejszej formy kontaktu, która jest teraz dostępna”.

Rekordowa liczba osób szuka wsparcia u swoich lekarzy rodzinnych, ale ponieważ jedna na pięć wizyt u lekarza rodzinnego ma miejsce z powodów niemedycznych, takich jak samotność lub szukanie porady w sprawie mieszkania lub długów, NHS chce mieć pewność, że także dla nich dostępna jest odpowiednia, wykwalifikowana pomoc.

Aby wyjaśnić obecnie dostępne wsparcie, NHS England opublikował materiał wideo, w którym trójka ciekawskich dzieci zagląda za kulisy przychodni lekarskiej, aby spotkać się z niektórymi z tych specjalistów i dowiedzieć się więcej o tym, jak specjaliści pomagają pacjentom uzyskać potrzebną im opiekę. Jeszcze w tym samym roku zostanie wyemitowany film animowany skierowany do większej ilości społeczności etnicznych, wyjaśniający role poszczególnych pracowników służby zdrowia i będzie on przetłumaczony na wiele języków, w tym na rumuński i polski.

Na początku tego roku NHS England opublikował nowy plan dotyczący podstawowej opieki zdrowotnej a rząd zobowiązał się do zaoferowania ludziom wygodniejszych opcji opieki medycznej, w tym opcji samodzielnego kierowania się do poszczególnych specjalistów takich jak fizjoterapeuta, podolog czy badania słuchu, które nie wymagają wizyty u lekarza rodzinnego.

Dr Borowicz przyznaje, że posiadanie zespołu z dodatkową wiedzą specjalistyczną w przychodni rodzinnej jest bardzo korzystne dla pacjentów:

„Oznacza to, że możemy pomóc pacjentom z wieloma różnymi problemami – takimi jak kontuzje sportowe, zdrowie psychiczne i czy ogólny dobrostan – i zapewnić im odpowiednie wsparcie bez konieczności ciągłego odwiedzania lekarza rodzinnego. Zespół recepcyjny w przychodni lekarza rodzinnego jest specjalnie przeszkolony, aby móc skierować pacjentów do najlepszego specjalisty, który zajmie się ich problemami. Pytania, które zadają są ukierunkowane w taki sposób, żeby zrozumieli, z jakim problemem się borykajmy i z kim powinniśmy się spotkać”.

Aby uzyskać pomoc w swojej przychodni lekarskiej, pacjenci mogą skontaktować się z nią za pomocą formularza na swojej stronie internetowej, telefonicznie lub osobiście. Niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujesz się z nimi skontaktować, zespół w Twojej przychodni zadba o to, abyś otrzymał potrzebną opiekę.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nhs.uk/GPservices.